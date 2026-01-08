Трэй Янг – лучший в НБА по генерации очков для партнеров после пик-н-ролла со времен своего прихода в лигу

Статистика доказывает умения разыгрывающего у Янга.

Согласно статистике Sportradar, защитник Трэй Янг , которого сегодня «Хоукс» обменяли в «Уизардс», с момента своего дебютного сезона в НБА (2018/19) создал больше всего очков для партнеров в качестве разыгрывающего в пик-н-ролле, чем любой другой игрок.

Таблица показывает эффективность баскетболистов в ситуациях, когда разыгрывающий после получения заслона делает передачу партнеру, которая приводит непосредственно к атаке кольца.