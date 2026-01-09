НБА. 28+11+8 Джулиуса Рэндла помогли «Миннесоте» обыграть «Кливленд», 26+10+8 Купера Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой» и другие результаты

9 января в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Миннесота» разобралась с «Кливлендом» (131:122), форвард «Вулвс» Джулиус Рэндл отметился 28 очками (10 из 21 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 11 подборами и 8 передачами.

Матч между «Чикаго» и «Майами» был перенесен из-за конденсата на паркете.

«Юта» обыграла «Даллас» (116:114), несмотря на 26 очков, 10 подборов и 8 передач Купера Флэгга (10 из 18 с игры, 3 из 6 трехочковых, 3 из 4 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.