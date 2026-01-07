«Чикаго» подписал двусторонний контракт с Юки Кавамурой

Японский разыгрывающий Юки Кавамура вернулся в «Чикаго».

«Чикаго » вновь подписал японского разыгрывающего Юки Кавамуру – клуб официально объявил, что игрок присоединится к команде на условиях двустороннего контракта. Для освобождения места в составе «Буллз» отчислили Трентина Флауэрса.

Игрок, который уже привлекал внимание клуба выступлениями в Летней лиге, возвращается в НБА после того, как был отчислен «Буллз» в октябре из-за травмы.

24‑летний Кавамура провел свой первый сезон в НБА в составе «Мемфиса» на двустороннем контракте. В сезоне-2024/25 он сыграл в 22 матчах, проводя в среднем по 4,2 минуты на площадке. При этом Кавамура ярко проявил себя в составе «Мемфис Хасл» в G-лиге, в среднем набирая 12,7 очка и отдавая 8,5 передачи за игру.

Подписание Кавамуры стало для «Буллз» важным шагом по усилению глубины на позиции разыгрывающего на фоне травмы Джоша Гидди.