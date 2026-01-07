  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эргин Атаман: «Если по итогам сезона мы не выиграем Евролигу или чемпионат Греции, я покину Афины»
1

Эргин Атаман: «Если по итогам сезона мы не выиграем Евролигу или чемпионат Греции, я покину Афины»

Эргин Атаман заявил, что покинет «Панатинаикос», если не выиграет титул.

Главный тренер афинского «Панатинаикоса» Эргин Атаман сделал громкое заявление во время тренировки команды в среду.

«Я верю в своих игроков и в нашу команду. Если по итогам сезона мы не выиграем Евролигу или чемпионат Греции, я покину Афины», – сказал турецкий специалист.

На данный момент «Панатинаикос» занимает 7‑ю строчку в турнирной таблице Евролиги после 20‑го тура. В чепионате Греции команда идет на 2-м месте с результатом 11-1.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Харриса Ставру в соцсети X
logoПанатинаикос
logoЕвролига
logoчемпионат Греции
Эргин Атаман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Фенербахче» обыграл «Олимпиакос», «Панатинаикос» уступил «Милану» и другие результаты
6 января, 21:41
«Трансферная бомба». «Панатинаикос» нацелился на Найджела Хэйса-Дэвиса или Гершона Ябуселе
6 января, 11:30
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Кардицасом», «Арис» уступил «Олимпиакосу»
4 января, 15:50
Главные новости
«Сакраменто» остался единственным претендентом на Джонатана Кумингу на рынке обменов
11 минут назад
Трэй Янг будет играть в «Вашингтоне» под номером «3», 11-й выведен из обращения в честь Элвина Хэйса
26 минут назадФото
НБА. «Лейкерс» сыграют с «Милуоки», «Кливленд» примет «Миннесоту» и другие матчи
48 минут назад
«Любимец публики и один из лучших в истории клуба». «Атланта» официально объявила об обмене Трэя Янга
сегодня, 16:30
Демаркус Казинс: «Деандре Эйтону нужно поменьше ныть. Ни одной команде в НБА он не нужен в качестве «скорера»
сегодня, 16:18
Рич Пол: «Не обсуждаю с Леброном Джеймсом возможность окончания его карьеры»
сегодня, 15:59
«Дубай», «Хапоэль», «Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» собираются объединиться в ассоциацию для отстаивания интересов в Евролиге
сегодня, 15:40
Трэй Янг: «Моей целью всегда был титул, но мы так и не смогли раскрыть наш потенциал»
сегодня, 14:54
Брайан Уиндхорст: «Одна команда не хочет заигрывать Трэя Янга, чтобы не подниматься в лотерее, другая – чтобы не падать»
сегодня, 14:08
«Рад тому, что все еще играю». Клэй Томпсон провел 900-й матч в регулярных сезонах НБА
сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. ЦСКА в Белграде играет с «Мегой»
24 минуты назадLive
«Париж» претендует на постоянное место «Виллербана» в Евролиге
сегодня, 15:55
Отложенный матч «Олимпиакоса» против «Фенербахче» перенесен на 17 марта
сегодня, 15:20
34-летний американский разыгрывающий Уилл Черри присоединился к «Бурку»
сегодня, 14:59Фото
«Финал четырех»-2026 Лиги чемпионов пройдет в испанской «Бадалоне»
сегодня, 14:27Фото
Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»
сегодня, 13:54Фото
Костас Адетокумбо проведет остаток сезона в аренде в «Арисе»
сегодня, 13:05
Томислав Томович: «Знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодежью»
сегодня, 11:40
Тони Джекири присоединился к «Партизану», предпочтя его другому клубу Евролиги
сегодня, 11:20
Тайлер Хирро отказался соревноваться с маскотом «Чикаго» в бросках с центра площадки, увидев попадание соперника с 1-й попытки
сегодня, 10:16Видео