Эргин Атаман: «Если по итогам сезона мы не выиграем Евролигу или чемпионат Греции, я покину Афины»

Эргин Атаман заявил, что покинет «Панатинаикос», если не выиграет титул.

Главный тренер афинского «Панатинаикоса» Эргин Атаман сделал громкое заявление во время тренировки команды в среду.

«Я верю в своих игроков и в нашу команду. Если по итогам сезона мы не выиграем Евролигу или чемпионат Греции, я покину Афины», – сказал турецкий специалист.

На данный момент «Панатинаикос» занимает 7‑ю строчку в турнирной таблице Евролиги после 20‑го тура. В чепионате Греции команда идет на 2-м месте с результатом 11-1.