Яннис Адетокумбо планирует остаться в «Милуоки» до конца карьеры: «Никогда не будет момента, когда я выйду и скажу: «Хочу, чтобы меня обменяли»

Адетокумбо заявил, что никогда не попросит «Милуоки» об обмене.

Слухи о возможном обмене Янниса Адетокумбо и «Милуоки » циркулируют уже несколько месяцев. До недавнего времени грек не давал четких указаний относительно своих желаний, однако в интервью The Athletic звездный форвард отчетливо выразил свои намерения.

«Никогда не будет ни шанса, ни момента, когда я выйду и скажу: «Хочу, чтобы меня обменяли. Это… не… в моем… характере. Ясно?

Я не тот, кто всем заправляет. Я наемный работник. На площадке я могу контролировать только то, что в моих силах. Я не главный. Мне же кто-то выписывает чеки. Завтра человек, который платит мне, может сказать: «Я больше не хочу подписывать этот чек. Пусть это делает кто-то другой», – сказал Адетокумбо.

Он также добавил, что «полностью сосредоточен» на «Бакс», заявив: «Мой план – оставаться здесь до конца своей карьеры».

«Милуоки» испытывает трудности в текущем сезоне и на данный момент находится за пределами зоны плей-ин с результатом 16-21.