Владислав Коновалов после поражения от «Енисея»: «Мы – команда открытия имен в этом сезоне и очень неуступчивый соперник для каждого»

Главный тренер «Самары» прокомментировал поражения от «Енисея» (83:88).

После поражения от «Енисея » со счетом 83:88 главный тренер «Самары» Владислав Коновалов разобрал ключевые причины неудачи.

«У «Енисея » получилась результативная первая половина. Мы тоже смогли набрать 42 очка, но дали разыграться Ведищеву, который реализовал сложные броски и сегодня поймал свою игру. Соперник был хорош и оказал на нас серьезное давление.

У нас была очень короткая скамейка, но, чтобы это не звучало как оправдание, отмечу: команду мы собирали на этой неделе, многие игроки болеют из-за вируса. В целом на площадке были те, кто здоров, и они не должны были отпускать соперника на такую разницу.

Мы уступаем сопернику в росте и не можем контролировать весь подбор – «Енисей» самая высокая команда Лиги после УНИКСа. Все старались, была самоотдача, дважды пытались вернуться в игру, но обидные потери и трехочковые броски соперника под конец владений снова увеличивали отставание до 20 очков.

Мы продолжаем расти и прогрессировать от игры к игре: мы – команда открытия имен в этом сезоне и очень неуступчивый соперник для каждого», – заявил Коновалов.

10 января «Самара » проведет домашний матч против одного из лидеров Единой лиги ВТБ – казанского УНИКСа.