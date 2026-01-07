Владислав Коновалов после поражения от «Енисея»: «Мы – команда открытия имен в этом сезоне и очень неуступчивый соперник для каждого»
После поражения от «Енисея» со счетом 83:88 главный тренер «Самары» Владислав Коновалов разобрал ключевые причины неудачи.
«У «Енисея» получилась результативная первая половина. Мы тоже смогли набрать 42 очка, но дали разыграться Ведищеву, который реализовал сложные броски и сегодня поймал свою игру. Соперник был хорош и оказал на нас серьезное давление.
У нас была очень короткая скамейка, но, чтобы это не звучало как оправдание, отмечу: команду мы собирали на этой неделе, многие игроки болеют из-за вируса. В целом на площадке были те, кто здоров, и они не должны были отпускать соперника на такую разницу.
Мы уступаем сопернику в росте и не можем контролировать весь подбор – «Енисей» самая высокая команда Лиги после УНИКСа. Все старались, была самоотдача, дважды пытались вернуться в игру, но обидные потери и трехочковые броски соперника под конец владений снова увеличивали отставание до 20 очков.
Мы продолжаем расти и прогрессировать от игры к игре: мы – команда открытия имен в этом сезоне и очень неуступчивый соперник для каждого», – заявил Коновалов.
10 января «Самара» проведет домашний матч против одного из лидеров Единой лиги ВТБ – казанского УНИКСа.