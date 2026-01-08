Касаткина обменяли на француза, осужденного в России по делу о шпионаже
Стали известны детали освобождения Касаткина из французской тюрьмы.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФСб, российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье, осужденного в России по делу о шпионаже.
Винатье – политолог и эксперт по России и Центральной Азии. В 2024 году его задержали по подозрению в сборе данных о военной деятельности РФ, а позднее арестовали по обвинению в уклонении от исполнении обязанностей иноагента и приговорили к трем годам колонии.
В 2025 году Винатье было предъявлено обвинение по статье «Шпионаж», и гражданин Франции был заключен под стражу.
Президент России помиловал Винатье, добавили в ФСБ.
Ранее адвокат Касаткина сообщил, что баскетболиста освободили из тюрьмы во Франции, и он уже вернулся в Россию.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Интерфакс»
