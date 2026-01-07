  • Спортс
1

Премьер-лига. Женщины. Трипл-дабл Вероники Сазоновой помог курскому «Динамо» обыграть московское, «Надежду» уверенно обыграла МБА и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошли пять матчей.

МБА на своей площадке уступила «Надежде».

Трипл-дабл Вероники Сазоновой (15+10+10) помог курскому «Динамо» обыграть московское.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Москва – Динамо Курск – 73:90 (21:22, 18:19, 13:26, 21:23)

ДИНАМО М: Кузнецова (14 + 7 подборов), Зайцева (11), Нестерова (10).

ДИНАМО К: Глонти (22 + 11 подборов), Линскенс (16 + 5 подборов), Сазонова (15 + 10 подборов + 10 передач), Фролкина (11).

7 января. 13.00

Нефтяник  – Ника – 65:77 (17:25, 15:21, 21:13, 12:18)

НЕФТЯНИК: Изли (22 + 5 передач), Столяр (7).

НИКА: Логунова (24), Мусина (20 + 8 подборов + 6 передач), Лира Маседу (8).

7 января. 14.00

УГМК – Динамо Новосибирск – 112:69 (33:16, 35:16, 28:20, 16:17)

УГМК: Ногич (22), Низамова (18 + 6 передач), Косу (14), Бентли (13 + 4 передачи), Попова (12).

ДИНАМО Н: Петти (18 + 6 подборов), Корсакова (12 + 6 передач), Яковлева, Сидорова (обе – по 8).

7 января. 15.00

МБА – Надежда – 62:81 (15:25, 22:15, 9:25, 16:16)

МБА: Черен (12 + 6 подборов), Савукова (10), Кошечкина, Крымова (обе – по 7).

НАДЕЖДА: Комарова (22), Беверли Келли (16), Монро (11 + 7 подборов).

7 января. 16.30

Самара – Спарта энд К – 52:100 (17:31, 10:32, 17:15, 8:22)

САМАРА: Полуянова (14 + 6 подборов), Фастова (9), Золотухина, Михайлова (обе – по 7).

СПАРТА ЭНД К: Селезенева (15), Довнар-Запольская (12 + 8 подборов + 9 передач), Перова (12 + 6 подборов), Барабанова (11).

7 января. 17.00

Положение команд: УГМК – 16-0, Динамо Курск – 14-2, Ника – 11-4, Надежда – 11-5, МБА – 9-7, Спарта энд К – 9-7, Динамо Москва – 8-8, Енисей – 5-11, Динамо Новосибирск – 4-12, Энергия 3-11, Нефтяник – 2-13, Самара – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

