Эван Фурнье о проведении «Финала четырех»-2026 в Афинах: «Сезон охоты открыт!»

Эван Фурнье отреагировал на выбор места проведения «Финала четырех» Евролиги.

«Сезон охоты открыт!» – написал атакующий защитник «Олимпиакоса » в соцсети X.

Греческая столица, принимавшая турнир в 2007 году, одержала убедительную победу в голосовании над Белградом. Матчи пройдут на арене Telekom Center Athens (бывшая ОАКА).

«Финал четырех»-2026 Евролиги пройдет в Афинах