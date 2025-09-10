0

Эван Фурнье о проведении «Финала четырех»-2026 в Афинах: «Сезон охоты открыт!»

Эван Фурнье отреагировал на выбор места проведения «Финала четырех» Евролиги.

«Сезон охоты открыт!» – написал атакующий защитник «Олимпиакоса» в соцсети X.

Греческая столица, принимавшая турнир в 2007 году, одержала убедительную победу в голосовании над Белградом. Матчи пройдут на арене Telekom Center Athens (бывшая ОАКА).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Эвана Фурнье в соцсети X
