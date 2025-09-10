Фото
2

«Финал четырех»-2026 Евролиги пройдет в Афинах

Евролига определилась с местом проведения «Финала четырех».

Заключительный этап сезона-2025/26 пройдет в Афинах. Греческая столица была фаворитом перед голосованием и одержала убедительную победу в соперничестве с Белградом.

«Финал четырех» пройдет в Греции во второй раз (2007 год). Принимать турнир будет арена Telekom Center Athens (бывшая ОАКА).

«Возвращение в Афины отражает нашу строгую приверженность к традиционным для нас рынкам. Городская история баскетбола и страсть греческих болельщиков станут идеальной платформой для нашего главного события», – заявил директор лиги Паулюс Мотеюнас.

В 2027 году «Финал четырех» пройдет в Абу-Даби в соответствии с заключенным многолетним контрактом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
Паулюс Мотеюнас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
18 сентября, 15:34
Алекс Карузо хочет провести матч на звание чемпионов мира с победителем Евролиги
265 сентября, 07:53
Руководители Евролиги и ФИБА провели встречу и обсудили будущее европейского баскетбола
3 сентября, 18:08
Главные новости
«Майами» предложит Норману Пауэллу продление контракта по результатам начала сезона
22 минуты назад
Костас Папаниколау: «Яннис Адетокумбо – лучший игрок мира. Неудержимый и скромный»
2сегодня, 10:16
Патрик Беверли: «Тренировался с «Рокетс» последнюю пару недель. Но у них нет места»
2сегодня, 09:48
Шейн Ларкин: «Я один из наиболее возрастных игроков сборной Турции. У меня большой опыт ситуаций с высоким уровнем давления»
сегодня, 09:35
Лука Банки, скорее всего, займет место главного тренера сборной Италии
3сегодня, 09:15
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Финляндия встретится с Грузией, Германия сыграет со Словенией
9сегодня, 09:04
Die Welt: «Для успеха в спорте нужны минимум 2 компонента из сочетания таланта, тренировок и дисциплины. Если ты не Лука Дончич»
7сегодня, 08:56
Саша Дончич: «Лука в порядке, хоть и много ушибов и синяков»
сегодня, 08:33
Лука Дончич получил номинацию на звание лучшего игрока оборонительного плана от ФИБА на Евробаскете
13сегодня, 08:20Фото
Ожидается, что Джонатан Куминга подпишет квалификационное предложение, контракт Джоша Гидди не должен повлиять на ситуацию в «Уорриорз»
1сегодня, 07:31
Ко всем новостям
Последние новости
Джейлен Слоусон подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой»
11 минут назад
Форвард Дэрион Эткинс присоединился к «Маккаби Ирони Рамат-Ган»
50 минут назадФото
Георгий Жбанов набрал 25 очков и помог «Зениту» в 5-й раз подряд победить в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 10:45
Акилле Полонара: «Хочу проснуться, не думая о лечении и трансплантации. Мечтаю о повседневности»
2сегодня, 09:59
Виктор Вембаньяма предпочел Кобе Брайанта Тиму Данкану, но тут же отказался от своего мнения
2сегодня, 08:05
«Финикс» подписал и отчислил 24-летнего защитника Джейдена Шэкелфорда
1сегодня, 07:50
Матас Бузелис отреагировал на контракт Джоша Гидди забавным фотоколлажем
2сегодня, 07:14Фото
Наз Митру-Лонг подписал контракт с «Наполи»
сегодня, 05:40Фото
Алисса Томас оформила 8-й трипл-дабл (10+11+10) в сезоне-2025
сегодня, 04:45Видео
Эргин Атаман об участии Джеди Османа в матче 1/2 финала: «Надеюсь, он будет готов на 100%»
вчера, 21:09