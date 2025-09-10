«Финал четырех»-2026 Евролиги пройдет в Афинах
Евролига определилась с местом проведения «Финала четырех».
Заключительный этап сезона-2025/26 пройдет в Афинах. Греческая столица была фаворитом перед голосованием и одержала убедительную победу в соперничестве с Белградом.
«Финал четырех» пройдет в Греции во второй раз (2007 год). Принимать турнир будет арена Telekom Center Athens (бывшая ОАКА).
«Возвращение в Афины отражает нашу строгую приверженность к традиционным для нас рынкам. Городская история баскетбола и страсть греческих болельщиков станут идеальной платформой для нашего главного события», – заявил директор лиги Паулюс Мотеюнас.
В 2027 году «Финал четырех» пройдет в Абу-Даби в соответствии с заключенным многолетним контрактом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
