Наз Митру-Лонг подписал контракт с «Наполи»
«Наполи» сообщил о присоединении Наза Митру-Лонга.
32-летний защитник (193 см) вернулся в Италию.
Канадец провел 3 сезона в НБА (2017-2020), после чего выступал в итальянском чемпионате за «Брешию» и «Милан».
Последние 2 года Митру-Лонг играл за «Олимпиакос». На его счету 1,5 очка и 1,3 передачи за 3,1 минуты в прошедшем розыгрыше Евролиги.
Защитник подписал с «Наполи» 1-летнее соглашение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Наполи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости