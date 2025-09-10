Фото
Наз Митру-Лонг подписал контракт с «Наполи»

«Наполи» сообщил о присоединении Наза Митру-Лонга.

32-летний защитник (193 см) вернулся в Италию.

Канадец провел 3 сезона в НБА (2017-2020), после чего выступал в итальянском чемпионате за «Брешию» и «Милан».

Последние 2 года Митру-Лонг играл за «Олимпиакос». На его счету 1,5 очка и 1,3 передачи за 3,1 минуты в прошедшем розыгрыше Евролиги.

Защитник подписал с «Наполи» 1-летнее соглашение.

