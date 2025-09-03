Демаркус Казинс: «Еще один титул, и Никола Йокич войдет в Топ-5 «больших» в истории»

Демаркус Казинс описал место Николы Йокича в НБА.

«На данный момент для меня он входит в Топ-10 лучших «больших» в истории. Еще один титул, и мы уверенно можем начать говорить о Топ-5.

Он уже настолько хорош на этом достаточно раннем этапе своей карьеры, впереди еще много сезонов, многое может измениться в плане титулов и достижений.

Но талант говорит сам за себя, постоянство, влияние на игру», – описал Казинс 3-кратного MVP, MVP финала и 7-кратного участника Матча всех звезд.