«Даллас» откроет баскетбольную площадку во Вюрцбурге, родном городе Дирка Новицки

«Мэверикс» подарят жителям родного города Новицки место для занятий баскетболом.

1 октября во Вюрцбурге состоится торжественная церемония открытия баскетбольной площадки, построенной благодаря «Далласу ».

Это продолжение серии подобных проектов от «Мэверикс»: две площадки были созданы в Целе (Словения) в 2022 году, две – в Мадриде (Испания) в 2023 году и одна в Монтеррее (Мексика) в 2025 году.

«Дирк – не только легенда «Далласа» и НБА , он легенда международного баскетбола. То, что он сделал для игры в Германии и во всем мире, оказало значительное влияние, и мы гордимся тем, что отдаем дань уважения части его наследия», – заявил CEO клуба Рик Уэлтс.