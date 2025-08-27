«Виртус» рассматривает возможность подписания Дэвида Маккормака или Алиу Диарра на позицию центрового

«Виртус» выбирает игрока в переднюю линию.

В расположение команды на просмотр прибыл американский центровой Дэвид Маккормак (26 лет, 208 см). Баскетболист набирал 10,5 очка, 5,7 подбора и 1 перехват за 19,1 минуты в среднем в матчах прошедшего сезона Евролиги за «Альбу».

По сообщению Алессандро Магги, шансы игрока получить контракт не слишком велики.

Другим кандидатом на попадание в «Виртус » является Алиу Диарра, выступавший в Руанде. Диарра отлично показал себя на чемпионате Африки, попав в сборную турнира. На его счету 15,7 очка и 10,5 подбора в среднем. Центровой отличился в четвертьфинале с показателями в 35 очков и 15 подборов, но не смог добиться решающей победы, завоевав серебро со сборной Мали.