«Голден Стэйт» подписал Тэвиона Кинси
«Уорриорз» приобрели атакующего защитника.
«Голден Стэйт» и Тэвион Кинси (25 лет, 196 см) заключили соглашение, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.
Кинси не был выбран на драфте-2023 и провел два сезона в G-лиге, выступая за фарм-клуб «Юты». В прошлом сезоне он набирал 12,3 очка, 4,0 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч.
Ранее итальянский «Тренто» согласовал переезд защитника в Европу, но в последний момент игрок отказался от контракта.
Опубликовал: Геннадий Ильин
