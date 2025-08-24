«Голден Стэйт» подписал Тэвиона Кинси

«Уорриорз» приобрели атакующего защитника.

«Голден Стэйт » и Тэвион Кинси (25 лет, 196 см) заключили соглашение, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Кинси не был выбран на драфте-2023 и провел два сезона в G-лиге, выступая за фарм-клуб «Юты». В прошлом сезоне он набирал 12,3 очка, 4,0 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч.

Ранее итальянский «Тренто» согласовал переезд защитника в Европу, но в последний момент игрок отказался от контракта.