«Чизстейк!» Яо Мин назвал Филадельфию любимым городом в США

Бывший игрок «Хьюстона» забавно ответил на вопрос Кайла Кузмы.

Кузма: «Какой у тебя любимый город в США?»

Мин: «Мой – Филадельфия»

Кузма: «Почему?»

Мин: «Чизстейк!»

Кузма: *заливается смехом и хлопает в ладоши*

Мин: «И я люблю музеи. В Чикаго тоже хорошие музеи, но в Филадельфии есть хороший музей, а еще там военно-морская верфь, которая защищает весь океан. Это тоже своего рода музей».

Каттино Мобли (родом из Филадельфии) был тем партнером по команде Мина, который подсадил его на этот вид фастфуда. Чизстейк – сэндвич, приготовленный из тонко нарезанных кусочков бифштекса и плавленого сыра в длинной булочке.

Кайл Кузма, Джеймс Харден и Джимми Батлер прилетели в Гонконг для участия в 12-м ежегодном благотворительном баскетбольном матче Фонда Яо Мина, где они пообщались с фанатами и провели пресс-мероприятия.

Мин выступал в НБА в течение 8 сезонов и сохранял абсолютную верность «Рокетс» вплоть до своего ухода из спорта в 2011 году из-за травм.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
logoЯо Мин
logoНБА
logoКайл Кузма
