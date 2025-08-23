«Чизстейк!» Яо Мин назвал Филадельфию любимым городом в США
Кузма: «Какой у тебя любимый город в США?»
Мин: «Мой – Филадельфия»
Кузма: «Почему?»
Мин: «Чизстейк!»
Кузма: *заливается смехом и хлопает в ладоши*
Мин: «И я люблю музеи. В Чикаго тоже хорошие музеи, но в Филадельфии есть хороший музей, а еще там военно-морская верфь, которая защищает весь океан. Это тоже своего рода музей».
Каттино Мобли (родом из Филадельфии) был тем партнером по команде Мина, который подсадил его на этот вид фастфуда. Чизстейк – сэндвич, приготовленный из тонко нарезанных кусочков бифштекса и плавленого сыра в длинной булочке.
Кайл Кузма, Джеймс Харден и Джимми Батлер прилетели в Гонконг для участия в 12-м ежегодном благотворительном баскетбольном матче Фонда Яо Мина, где они пообщались с фанатами и провели пресс-мероприятия.
Мин выступал в НБА в течение 8 сезонов и сохранял абсолютную верность «Рокетс» вплоть до своего ухода из спорта в 2011 году из-за травм.