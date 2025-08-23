«Чизстейк!» Яо Мин назвал Филадельфию любимым городом в США

Бывший игрок «Хьюстона» забавно ответил на вопрос Кайла Кузмы.

Кузма : «Какой у тебя любимый город в США?»

Мин : «Мой – Филадельфия»

Кузма : «Почему?»

Мин : «Чизстейк!»

Кузма : *заливается смехом и хлопает в ладоши*

Мин : «И я люблю музеи. В Чикаго тоже хорошие музеи, но в Филадельфии есть хороший музей, а еще там военно-морская верфь, которая защищает весь океан. Это тоже своего рода музей».

Каттино Мобли (родом из Филадельфии) был тем партнером по команде Мина, который подсадил его на этот вид фастфуда. Чизстейк – сэндвич, приготовленный из тонко нарезанных кусочков бифштекса и плавленого сыра в длинной булочке.

Кайл Кузма, Джеймс Харден и Джимми Батлер прилетели в Гонконг для участия в 12-м ежегодном благотворительном баскетбольном матче Фонда Яо Мина, где они пообщались с фанатами и провели пресс-мероприятия.

Мин выступал в НБА в течение 8 сезонов и сохранял абсолютную верность «Рокетс» вплоть до своего ухода из спорта в 2011 году из-за травм.