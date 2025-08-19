Джейкоб Ченс станет главным тренером фарм-клуба «Сан-Антонио» в G-лиге

Джейкоб Ченс возглавит фарм-клуб «Сан-Антонио».

«Сперс» наймут Джейкоба Ченса на должность главного тренера «Остина» в G-лиге, сообщает HoopsHype.

Ченс был ассистентом главного тренера сборной Австралии и команды NBL «Мельбурн Юнайтед». Он также исполнял обязанности главного тренера национальной сборной Австралии.