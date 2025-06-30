Центровой сборной Камеруна U19 сделал данк в свое кольцо под конец матча на чемпионате мира

На чемпионате мира U19 произошел курьезный эпизод.

Центровой сборной Камеруна Амаду Сейни поставил сверху в свое кольцо, не разобравшись в ситуации после выноса мяча из-за лицевой.

Эпизод произошел на последней минуте матча и привел к потере мяча. Правила ФИБА не засчитывают намеренно заброшенные в свое кольцо попытки.

Камерун вел на 6 очков, но не удержал преимущество и уступил Австралии после двух овертаймов – 96:101.