Центровой сборной Камеруна U19 сделал данк в свое кольцо под конец матча на чемпионате мира
На чемпионате мира U19 произошел курьезный эпизод.
Центровой сборной Камеруна Амаду Сейни поставил сверху в свое кольцо, не разобравшись в ситуации после выноса мяча из-за лицевой.
Эпизод произошел на последней минуте матча и привел к потере мяча. Правила ФИБА не засчитывают намеренно заброшенные в свое кольцо попытки.
Камерун вел на 6 очков, но не удержал преимущество и уступил Австралии после двух овертаймов – 96:101.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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