«Кливленд» слушает предложения по Дариусу Гарлэнду, но не намерен снижать его стоимость из-за травмы и операции

Дариус Гарлэнд, скорее всего, останется в «Кавальерс».

Разыгрывающий перенес операцию на большом пальце ноги и выбыл на 4-5 месяцев. Защитник не смог показать себя в плей-офф, а «Кливленд » неожиданно выбыл во втором раунде.

«Кавальерс» более открыты предложениям по Гарлэнду в это межсезонье, игрок вызывает интерес на рынке обменов, однако возможные партнеры видят травму баскетболиста важным фактором, влияющим на его стоимость.

«Кливленд» не намерен снижать ожидания по возможной сделке из-за прошедшей операции. Клуб готов подождать и оценить состояние игрока после операции и попробовать вернуть его стоимость на прежний уровень в случае решения об обмене.