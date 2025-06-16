«Кливленд» слушает предложения по Дариусу Гарлэнду, но не намерен снижать его стоимость из-за травмы и операции
Дариус Гарлэнд, скорее всего, останется в «Кавальерс».
Разыгрывающий перенес операцию на большом пальце ноги и выбыл на 4-5 месяцев. Защитник не смог показать себя в плей-офф, а «Кливленд» неожиданно выбыл во втором раунде.
«Кавальерс» более открыты предложениям по Гарлэнду в это межсезонье, игрок вызывает интерес на рынке обменов, однако возможные партнеры видят травму баскетболиста важным фактором, влияющим на его стоимость.
«Кливленд» не намерен снижать ожидания по возможной сделке из-за прошедшей операции. Клуб готов подождать и оценить состояние игрока после операции и попробовать вернуть его стоимость на прежний уровень в случае решения об обмене.
Хьюстон
Сан-Антонио
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Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cleveland.com
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