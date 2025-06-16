  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Кливленд» слушает предложения по Дариусу Гарлэнду, но не намерен снижать его стоимость из-за травмы и операции
7

«Кливленд» слушает предложения по Дариусу Гарлэнду, но не намерен снижать его стоимость из-за травмы и операции

Дариус Гарлэнд, скорее всего, останется в «Кавальерс».

Разыгрывающий перенес операцию на большом пальце ноги и выбыл на 4-5 месяцев. Защитник не смог показать себя в плей-офф, а «Кливленд» неожиданно выбыл во втором раунде.

«Кавальерс» более открыты предложениям по Гарлэнду в это межсезонье, игрок вызывает интерес на рынке обменов, однако возможные партнеры видят травму баскетболиста важным фактором, влияющим на его стоимость.

«Кливленд» не намерен снижать ожидания по возможной сделке из-за прошедшей операции. Клуб готов подождать и оценить состояние игрока после операции и попробовать вернуть его стоимость на прежний уровень в случае решения об обмене.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?4014 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cleveland.com
logoНБА
logoДариус Гарлэнд
logoКливленд
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кливленд» выставил Айзека Окоро и Дина Уэйда на рынок обменов
2вчера, 19:10
«Кливленд» сможет обменять Айзека Окоро, если только добавит активы
14 июня, 14:00
Тай Джером будет претендовать на сумму около 14,1 миллиона долларов
113 июня, 20:25
Главные новости
Тэйлор Дженкинс будет первым на собеседовании с «Никс», вариант с Джейсоном Киддом остается в работе
8 минут назад
«Майами» и «Чикаго» – в числе основных претендентов на Джонатана Кумингу
214 минут назад
«Рокетс» не включают Амена Томпсона и Алперена Шенгюна в возможную сделку по Кевину Дюрэнту
25 минут назад
Леброн Джеймс о тренерской карьере: «Ни в коем случае»
652 минуты назад
Тайриз Халибертон: «Леброн и Кей Ди перешли в статус «дядюшек». Брон уже делает всякие старперские вещи»
4сегодня, 14:59
«Кливленд» намерен сделать упор на физическую готовность после противостояния с «Индианой» в плей-офф
2сегодня, 14:54
Айзейя Хартенштайн: «Больше всего нам помогла серия с «Денвером»
10сегодня, 14:10
«Гонка за MVP финала». Шэй Гилджес-Александер забрал себе 1-е место после 4 матчей
сегодня, 13:45
Марк Дэйгнолт: «Пришло время выложиться ради победы. Дополнительное время между матчами дает возможность для восстановления»
сегодня, 13:30
Марк Дэйгнолт: «Наша подстройка не нацелена на конкретных игроков соперника»
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Бриттни Грайнер о скандале с Кейтлин Кларк: «Не помню, что сказала, но я бы не стала использовать такие выражения»
338 минут назадВидео
Эргин Атаман получил дисквалификацию на 1 матч после заключительной игры финала чемпионата Греции
сегодня, 14:24
У Акилле Полонары снова диагностирован рак, форвард «Виртуса» лег в больницу на терапию
1сегодня, 13:59
«Енисей» официально арендовал Дмитрия Халдеева у «Автодора»
сегодня, 11:59
Карвел Андерсон покинул «Локомотив-Кубань»
сегодня, 11:45
Генменеджер «Хапоэля Тель-Авив» подтвердил интерес к Мицичу и опроверг слухи об Уэстбруке
1сегодня, 11:18
«В этом нет ничего странного». Тьяго Сплиттер ответил на вопрос о необычной ситуации в связи с переходом в «Портленд»
сегодня, 10:52
«Автодор» расстался с Маратом Цыбиковым
сегодня, 10:21
«Енисей» продлил контракт с Сергеем Долининым
сегодня, 08:18
Неоклис Авдалас (51-й в рейтинге ESPN) снялся с драфта-2025
2сегодня, 08:03