Фил Пресси возглавил фарм-клуб «Селтикс» в G-лиге
Фил Пресси получил получил новую должность.
Бывший игрок провел 3 сезона в НБА (2013-2016), два из них выступая в «Бостоне». Пресси попробовал себя за рубежом, но потом решил начать тренерскую карьеру в 2022 году и уже в 2023 попал в систему «Селтикс».
Пресси занимался развитием игроков и теперь получил должность главного тренера фарм-клуба в G-лиге.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
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Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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