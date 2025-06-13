Фил Пресси возглавил фарм-клуб «Селтикс» в G-лиге

Фил Пресси получил получил новую должность.

Бывший игрок провел 3 сезона в НБА (2013-2016), два из них выступая в «Бостоне». Пресси попробовал себя за рубежом, но потом решил начать тренерскую карьеру в 2022 году и уже в 2023 попал в систему «Селтикс».

Пресси занимался развитием игроков и теперь получил должность главного тренера фарм-клуба в G-лиге.