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Джейсон Ричардсон: «38-летний Джордан издевался надо мной»

Бывший игрок НБА рассказал о первой встрече с Майклом Джорданом.

«Мой первый старт в карьере – против «Вашингтона». Вижу своего оппонента: это Майк. Я такой: «Вот дерьмо, я буду защищаться против Майка? О, теперь дело пойдет весело».

Первый розыгрыш в игре – для меня. Специально для меня. Получаю мяч, вижу Майка, думаю: «О, да». Пытаюсь его обыграть, Майк перехватывает, убегает в отрыв, бум! Забивает.

Следующий розыгрыш – я защищаюсь против него в посте. Он говорит: «Они поставили на меня этого зеленого новичка? Черт возьми! Это будет долгий вечер для тебя, мелкий засранец. Очень долгий вечер».

Короче говоря, у Майка тогда было 32 очка. У меня – 8. И он издевался надо мной всю игру.

Не знал, что делать. Я не боготворил Джордана, но следил за ним и уважал то, насколько он был хорош.

Я тогда подумал: «Этому человеку 38, и он так играет против меня. Как я вообще выживу в этой лиге? Ему 38, а он контролирует меня, доминирует надо мной... Он на 18 лет старше, а издевается надо мной на площадке, и я ничего не могу с этим поделать», – рассказал Ричардсон.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Пола Джорджа
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