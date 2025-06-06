Алексей Лобанов продолжит тренировать «Темп-СУМЗ» после победы в Суперлиге
Алексей Лобанов продлил контракт.
Под руководством 48-летнего специалиста «Темп-СУМЗ» впервые в своей истории взял золото Суперлиги в этом году.
Лобанов тренирует команду с 2017 года и продолжит работу в следующем сезоне.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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