Источник близкий к «Хит» отрицает интерес команды к Серджо Скариоло (Miami Herald)

Ситуация с собеседованием Серджо Скариоло в НБА остается неопределенной.

Репортер Алекс Молина сообщил о потенциальном сотрудничестве итальянского специалиста с «Майами ».

Тренерский штаб клуба лишился как минимум одного специалиста – Касиба Пауэлла, который перешел в женскую команду «Голден Стэйт».

Однако издание Miami Herald сообщает, что источник, близкий к команде, не подтверждает ее интерес к сотрудничеству со Скариоло .