Источник близкий к «Хит» отрицает интерес команды к Серджо Скариоло (Miami Herald)
Ситуация с собеседованием Серджо Скариоло в НБА остается неопределенной.
Репортер Алекс Молина сообщил о потенциальном сотрудничестве итальянского специалиста с «Майами».
Тренерский штаб клуба лишился как минимум одного специалиста – Касиба Пауэлла, который перешел в женскую команду «Голден Стэйт».
Однако издание Miami Herald сообщает, что источник, близкий к команде, не подтверждает ее интерес к сотрудничеству со Скариоло.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
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