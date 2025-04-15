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Женская НБА. Россиянка Олаири Косу выбрана на драфте под 15-м номером «Миннесотой»

«Линкс» пополнили состав форвардом УГМК.

«Это была цель, к которой я стремилась и усердно работала. Я безумно благодарна за возможность стать частью женской НБА, и горжусь тем, что попала на драфт. Спасибо «Миннесоте», которая поверила в меня и рассмотрела мою кандидатуру. Для меня это только начало. Я настроена работать еще больше, доказывать свою ценность каждый день и сделать все, чтобы «Линкс» не пожалели о своем выборе. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути – это наш общий шаг вперед», – сказала Косу.

Олаири Косу – трехкратная чемпионка России (2021/22-2023/24), четырехкратная обладательница Кубка России (2021/22-2024/25), трехкратная обладательница Суперкубка России (2022-2024).  

В сезоне-2024/25 форвард провела 34 матча в Премьер-лиге, набирая в среднем 9,5 очка, 5,1 подбора, 1,2 передачи, 1,8 перехвата и 1 блок-шот.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoженская НБА
Миннесота жен
Анастасия Косу
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