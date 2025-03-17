Кристиан Вуд восстановился от травмы колена
Центровой не появлялся на площадке больше года.
«Через неделю смогу играть в баскетбол… Наконец-то, прошел целый год, и я просто счастлив вернуться…» – написал Вуд.
«Лейкерс» отчислили центрового в феврале, чтобы освободить место для подписания Алексея Леня.
В прошлом сезоне Вуд принял участие в 50 играх «озерников», набирая в среднем 6,9 очка, 5,1 подбора и 0,7 блок-шота за 17,4 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети Кристиана Вуда
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