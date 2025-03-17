Кристиан Вуд восстановился от травмы колена

Центровой не появлялся на площадке больше года.

«Через неделю смогу играть в баскетбол… Наконец-то, прошел целый год, и я просто счастлив вернуться…» – написал Вуд.

«Лейкерс » отчислили центрового в феврале, чтобы освободить место для подписания Алексея Леня .

В прошлом сезоне Вуд принял участие в 50 играх «озерников», набирая в среднем 6,9 очка, 5,1 подбора и 0,7 блок-шота за 17,4 минуты на паркете.