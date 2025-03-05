Айо Досунму пропустит 4-6 месяцев из-за перелома плечевой кости

У Айо Досунму обнаружен перелом плечевой кости.

В среду атакующему защитнику «Чикаго » предстоит операция на плече по восстановлению перелома. Для восстановления после операции потребуется 4-6 месяцев.

МРТ показала, что перелом произошел больше года назад.

Следующий сезон станет последним для Досунму по его трехлетнему контракту на 21 миллион долларов. Ожидается, что игрок будет готов к тренировочному лагерю.