«Милуоки» подписал Майерса Ленарда до конца сезона

Теги переходы Милуоки НБА Майерс Ленард Баскетбол

«Милуоки» объявил о подписании контракта с центровым Майерсом Ленардом (31 год, 213 см) до конца сезона-22/23.

Майерс ранее заключал с «Бакс» два 10-дневных соглашения. Он принял участие в 5 матчах НБА, набирая 2,8 очка и 2,0 подбора в среднем за 6,8 минуты на площадке.

Ленард вернулся в НБА после антисемитского скандала, который случился в марте 2021 года.

Ленард, выступавший в 2021-м за «Майами», был оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на неделю за антисемитские комментарии. Во время стрима видеоигры центровой употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.

К концу марта баскетболист потерял место в НБА. Сначала «Хит» обменяли Ленарда, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы плеча, в «Оклахома-Сити», а уже через несколько дней новый клуб отчислил бигмена.

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2 комментария

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xamer 9
Недавно Драгич, теперь и Ленард. Хорошее усиление за совершенно копеечные траты.
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старичок
Олени по росту, наверное, самая высокая команда?
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