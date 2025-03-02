Джулиус Рэндл намерен вернуться сегодня в матче против «Финикса»
Джулиус Рэндл готов вернуться после травмы.
Звездный форвард «Миннесоты» планирует вернуться в состав команды сегодня в гостевом матче против «Финикса».
Рэндл не выступает с 30 января и пропустит 13 матчей из-за растяжения мышц паха. Форвард набирает 18,9 очка, 7,2 подбора и 4,5 передачи в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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