Джулиус Рэндл намерен вернуться сегодня в матче против «Финикса»

Джулиус Рэндл готов вернуться после травмы.

Звездный форвард «Миннесоты» планирует вернуться в состав команды сегодня в гостевом матче против «Финикса ».

Рэндл не выступает с 30 января и пропустит 13 матчей из-за растяжения мышц паха. Форвард набирает 18,9 очка, 7,2 подбора и 4,5 передачи в среднем в этом сезоне.