Отец ребенка, получившего майку от Виктора Вембаньямы, сожалеет о ее продаже за 73 тысячи долларов

Семья ребенка, получившего майку от Вембаньямы, хочет отменить ее продажу.

Игровая майка, которую центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма подарил юному болельщику в обмен на его майку в декабре, была продана на аукционе за 73 тысячи долларов.

Как сообщает Front Office Sports, теперь семья ребенка пытается отменить продажу, однако майка уже отправлена ​​победителю торгов.

Аукционный дом Goldin ответил, что отец ребенка сожалеет о продаже.