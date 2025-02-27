Отец ребенка, получившего майку от Виктора Вембаньямы, сожалеет о ее продаже за 73 тысячи долларов
Семья ребенка, получившего майку от Вембаньямы, хочет отменить ее продажу.
Игровая майка, которую центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма подарил юному болельщику в обмен на его майку в декабре, была продана на аукционе за 73 тысячи долларов.
Как сообщает Front Office Sports, теперь семья ребенка пытается отменить продажу, однако майка уже отправлена победителю торгов.
Аукционный дом Goldin ответил, что отец ребенка сожалеет о продаже.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Front Office Sports в соцсети X
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