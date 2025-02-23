Коллекционная карточка Виктора Вембаньямы продана за 860 100 долларов
Карточка Виктора Вембаньямы была продана за рекордную сумму, несмотря на тромбоз.
В субботу коллекционная карточка центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы «Panini Prizm Nebula Choice 1/1» 2023 года была продана на аукционе за 860 100 долларов.
Конечная цена превзошла предыдущий рекорд для карточек Вембаньямы. Его карточка «Prizm Black Shimmer 1/1» также с дебютного сезона была продана за 516 000 долларов в апреле прошлого года.
Несмотря на тромбоз глубоких вен, из-за которого француз выбыл до конца сезона, цена его памятных вещей выросла более чем на 300 000 долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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