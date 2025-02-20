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Инсайдер Йован Буха: «Удивился бы, если бы «Лейкерс» заполучили еще одну звезду с их текущими активами»

Йован Буха сомневается, что «Лейкерс» приобретут третью звезду.

Инсайдеру The Athletic Йовану Бухе задали вопрос, стоит ли болельщикам ожидать, что Кайри Ирвинг или Кевин Дюрэнт этим летом присоединятся к «Лейкерс» и объединят силы с Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом.

«Из них двоих, я бы, вероятно, сказал, что вариант с Кайри более реалистичен, но я не представляю, чтобы «Даллас» отправил еще одну звезду в «Лейкерс».

Технически я думаю, что Дюрэнт мог бы, но я бы удивился, если бы «Лейкерс» заполучили еще одну звезду с их текущими активами. Но, опять же, я не ожидал, что придет Лука, так что все возможно», – сказал Буха в своем подкасте.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал журналиста The Athletic Йована Бухи
logoЛейкерс
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoКайри Ирвинг
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