Эдриан Воджнаровски получил престижную награду Зала славы баскетбола за журналистскую деятельность

Работа Эдриана Воджнаровски в журналистике отмечена почетной наградой.

Бывший инсайдер ESPN получил престижную награду Curt Gowdy Media Award за вклад в развитие жанра срочных новостей. Приз выдается Залом славы баскетбола имени Нейсмита.

Вручение награды Curt Gowdy Media Award для журналиста равносильно включению игроков/тренеров в Зал славы.

В сентябре прошлого года Воджнаровски объявил о завершении карьеры журналиста и перешел на менеджерскую работу в университетском баскетболе.