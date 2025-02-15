Эдриан Воджнаровски получил престижную награду Зала славы баскетбола за журналистскую деятельность
Работа Эдриана Воджнаровски в журналистике отмечена почетной наградой.
Бывший инсайдер ESPN получил престижную награду Curt Gowdy Media Award за вклад в развитие жанра срочных новостей. Приз выдается Залом славы баскетбола имени Нейсмита.
Вручение награды Curt Gowdy Media Award для журналиста равносильно включению игроков/тренеров в Зал славы.
В сентябре прошлого года Воджнаровски объявил о завершении карьеры журналиста и перешел на менеджерскую работу в университетском баскетболе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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