Деандре Эйтон выбыл из состава «Портленда» минимум на месяц с растяжением икроножной мышцы

«Блэйзерс» проведут ближайший месяц без Деандре Эйтона.

Центровой получил растяжение левой икроножной мышцы в бесконтактной ситуации в игре с «Денвером ».

Эйтон пропустит минимум месяц.

Баскетболист набирает 14,4 очка и 10,2 подбора в среднем в матчах этого сезона. «Портленд » идет на 13 месте в Западной конференции с результатом 23-32.