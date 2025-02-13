Деандре Эйтон выбыл из состава «Портленда» минимум на месяц с растяжением икроножной мышцы
«Блэйзерс» проведут ближайший месяц без Деандре Эйтона.
Центровой получил растяжение левой икроножной мышцы в бесконтактной ситуации в игре с «Денвером».
Эйтон пропустит минимум месяц.
Баскетболист набирает 14,4 очка и 10,2 подбора в среднем в матчах этого сезона. «Портленд» идет на 13 месте в Западной конференции с результатом 23-32.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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