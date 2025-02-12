«Чикаго» повторил клубный антирекорд, уступая «Детройту» 42 очка после первой половины

«Чикаго» исторически плохо провел матч против «Детройта».

«Буллс» повторили клубный антирекорд, уступая «Пистонс» 42 очка после первой половины встречи (29:71).

В 2018 году «Чикаго » проигрывал с такой же разницей после 24 минут в матче с «Голден Стэйт».

Итоговое отставание составило 40 очков – 92:132.