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«Чикаго» повторил клубный антирекорд, уступая «Детройту» 42 очка после первой половины

«Чикаго» исторически плохо провел матч против «Детройта».

«Буллс» повторили клубный антирекорд, уступая «Пистонс» 42 очка после первой половины встречи (29:71).

В 2018 году «Чикаго» проигрывал с такой же разницей после 24 минут в матче с «Голден Стэйт».

Итоговое отставание составило 40 очков – 92:132.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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