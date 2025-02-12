«Чикаго» повторил клубный антирекорд, уступая «Детройту» 42 очка после первой половины
«Чикаго» исторически плохо провел матч против «Детройта».
«Буллс» повторили клубный антирекорд, уступая «Пистонс» 42 очка после первой половины встречи (29:71).
В 2018 году «Чикаго» проигрывал с такой же разницей после 24 минут в матче с «Голден Стэйт».
Итоговое отставание составило 40 очков – 92:132.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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