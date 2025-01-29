«Милуоки» проявляет интерес к Заку Лавину
«Милуоки» заинтересован в приобретении защитника «Чикаго» Зака Лавина.
Сообщается, что «Бакс» ищут на рынке игрока, который помог бы команде усилить периметр. «Буллс» продолжают изучать варианты обмена Лавина, несмотря на сообщения о том, что защитник теперь хочет остаться в «Чикаго» до конца сезона.
Чтобы заполучить Лавина, «Милуоки», вероятно, придется обменять Криса Миддлтона, Бобби Портиса и Пэта Коннотона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Chicago Sports Network
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