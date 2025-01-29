«Милуоки» проявляет интерес к Заку Лавину

«Милуоки» заинтересован в приобретении защитника «Чикаго» Зака Лавина.

Сообщается, что «Бакс» ищут на рынке игрока, который помог бы команде усилить периметр. «Буллс» продолжают изучать варианты обмена Лавина, несмотря на сообщения о том, что защитник теперь хочет остаться в «Чикаго» до конца сезона.

Чтобы заполучить Лавина, «Милуоки», вероятно, придется обменять Криса Миддлтона, Бобби Портиса и Пэта Коннотона.