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«Милуоки» проявляет интерес к Заку Лавину

«Милуоки» заинтересован в приобретении защитника «Чикаго» Зака Лавина.

Сообщается, что «Бакс» ищут на рынке игрока, который помог бы команде усилить периметр. «Буллс» продолжают изучать варианты обмена Лавина, несмотря на сообщения о том, что защитник теперь хочет остаться в «Чикаго» до конца сезона.

Чтобы заполучить Лавина, «Милуоки», вероятно, придется обменять Криса Миддлтона, Бобби Портиса и Пэта Коннотона.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Chicago Sports Network
logoЗак Лавин
возможные переходы
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