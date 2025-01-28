Клэй Томпсон: «Понял, что Лука будет особенным, когда увидел отношение к нему со стороны Кобе»
«Кобе был одним из самых умных спортсменов, украшавших эту планету. Воплощение спортсмена, нацеленного на достижение цели.
Мои воспоминания о Кобе очень теплые. Особенно с учетом того, что я рос в Калифорнии, мы ходили смотреть на него. Кстати, забавно, первое, что я сказал Луке, когда мы встретились, было связано как раз с Кобе. Я такой: «Приятель, я знал, что ты будешь особенным, потому что ты заставил Кобе выбраться из дома и отправиться на арену смотреть на свою игру». Просто так он бы этого не сделал, не проявил бы такое внимание.
Я думаю о Кобе и Джиджи каждый день. Особенно с учетом своего возраста. Для нас он был Майклом Джорданом. Его глобальное влияние можно сравнить с тем, что сделал Майкл.
Странно думать о том, что его нет с нами», – рассказал защитник «Далласа».
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