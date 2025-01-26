Джеймс Харден о «Клипперс» в этом сезоне: «Одна из лучших команд, за которые я когда-либо играл»
Джеймс Харден похвалил нынешнюю команду «Клипперс» за сплоченность.
«Одна из лучших команд, за которые я когда-либо играл. Я говорю о сплоченности в коллективе. Парни любят приходить на работу, проводить время друг другом, на площадке, играть как команда, как единое целое», – сказал разыгрывающий «Клипперс».
Харден набрал 40 очков, сделал 5 подборов и 9 передач в победном матче против «Милуоки» (127:117).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем