Джеймс Харден о «Клипперс» в этом сезоне: «Одна из лучших команд, за которые я когда-либо играл»

Джеймс Харден похвалил нынешнюю команду «Клипперс» за сплоченность.

«Одна из лучших команд, за которые я когда-либо играл. Я говорю о сплоченности в коллективе. Парни любят приходить на работу, проводить время друг другом, на площадке, играть как команда, как единое целое», – сказал разыгрывающий «Клипперс ».

Харден набрал 40 очков, сделал 5 подборов и 9 передач в победном матче против «Милуоки» (127:117).