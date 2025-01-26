Ник Янг: «Тим Данкан был более доминирующим, чем Шак»
Ник Янг заявил , что Тим Данкан был более доминирующим, чем Шакил О’Нил.
«Тим Данкан был более доминирующим, чем Шак. Кто хочет поспорить?» – написал бывший игрок НБА в соцсети.
Янг является чемпионом НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Ника Янга в соцсети X
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