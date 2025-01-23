НБА представила круглый дизайн счетчика времени
В следующем сезоне НБА начнет использовать круглый счетчик времени.
Лига представила новый дизайн счетчика времени, который будет использовать начиная со следующего сезона. Новый счетчик будет использоваться в НБА, WNBA и G-лиге.
Это первое крупное изменение в счетчике времени НБА с 2016 года, когда лига объединилась с TISSOT для внедрения передовой интегрированной системы хронометража.
Это обновление включало инновационный светодиодный стеклянный счетчик, разработанный эксклюзивно для лиги. Система TISSOT была внедрена на всех аренах НБА в сезоне-2016/17, что впервые в истории лиги обеспечило единообразное оборудование для хронометража.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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