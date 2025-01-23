Изменения в регламенте ФИБА вызвали возмущение европейских баскетбольных агентов
Европейские баскетбольные генты выпустили совместное заявление: «В последнем сообщении от ФИБА мы были проинформированы о решении федерации изменить подход к взаимоотношениям клубов, игроков, тренеров и агентов в деловой части.
Эти изменения полностью отменят свободу в определении порядка и способа выплаты агентского вознаграждения. Баскетболисты могли запрашивать выплату этой суммы у клуба.
Это решение шокирует полным отсутствием какого-либо обсуждения, анализа финансовых последствий, нужд и прав сторон. Этот регламент вторгается в поле прав игроков, агентов и клубов и может закончиться прекращением свободной конкуренции на баскетбольном рынке».
Крупнейшие агентства Европы с более чем 2000 клиентов – профессиональных баскетболистов – обратились к ФИБА с предложением провести обсуждение новых мер и их последствий.
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