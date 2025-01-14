Новичок «Вулвз» Терренс Шэннон выбыл на 2-4 недели
Новичок «Вулвз» Терренс Шэннон оказался вне игры из-за повреждения.
Легкий форвард «Миннесоты» выбыл на 2-4 недели из-за травмы стопы.
Шэннон травмировал правую ногу во время матча Лиги развития в субботу.
«Вулвз» выбрали Терренса под 27-м номером на драфте НБА 2024 года. Он принял участие в 10 встречах за «Миннесоту», набирая в среднем 1,5 очка за 4,5 минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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