Роб Диллингэм выбыл на 1-2 недели с травмой голеностопного сустава
Роб Диллингэм пропустит 1-2 недели из-за травмы.
МРТ подтвердила растяжение связок правого голеностопного сустава у новичка «Миннесоты». Предварительный срок возвращения Диллингэма в строй – 1-2 недели, повторное обследование состоится через неделю.
В 15 матчах этого сезона 20-летний разыгрывающий в среднем набирал 3,7 очка и 1,7 передачи за 8,5 минут на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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