Лу Уильямс: «Лос-Анджелес – плохой город для развития игрока. Титул или провал каждый год»

Лу Уильямс прокомментировал влияние «Лейкерс» на карьеру.

Патрик Беверли заявлял, что болельщики клуба снижают стоимость своих игроков.

«Я бывший игрок «Лейкерс ». Это город, который любит баскетбол и может быть излишне критичным из-за высоких ожиданий.

Это плохой город для развития. Не то место, в котором будут терпеливо развивать навыки своих баскетболистов. Титул или провал каждый год, независимо от того, кто выходит на площадку.

Иногда эти требования предъявляются к парням, которые их не заслуживают.

Что касается карьеры, все может сложиться по-разному. Некоторые хорошо показывают себя и получают больше денег на других рынках. Некоторые теряют свой статус», – заключил бывший баскетболист.