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Блэйк Гриффин об Inside the NBA: «На мой взгляд, они просто поливают всех помоями. Никакого анализа»

Блэйк Гриффин рассказал о будущей роли эксперта.

Бывший баскетболист станет соведущим баскетбольного шоу на платформе Amazon Prime Video.

«Мне нравится, что слушая про американский футбол вы действительно понимаете, насколько это сложно, и что эти парни думают.

На мой взгляд, в Inside the NBA просто поливают всех помоями. Никакого анализа. Это отличное шоу, но мне очень хочется вернуться к анализу нынешнего баскетбола.

Мне хочется попробовать сблизить болельщиков и игроков НБА. Рассказать о сложностях в расписании, хороших и плохих матчах.

Я не так давно закончил выступать сам, баскетбол быстро меняется, возникают новые тренды. Мой опыт поможет глубже понять происходящее», – заключил Гриффин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony
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телевидение
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