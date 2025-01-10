Блэйк Гриффин об Inside the NBA: «На мой взгляд, они просто поливают всех помоями. Никакого анализа»
Блэйк Гриффин рассказал о будущей роли эксперта.
Бывший баскетболист станет соведущим баскетбольного шоу на платформе Amazon Prime Video.
«Мне нравится, что слушая про американский футбол вы действительно понимаете, насколько это сложно, и что эти парни думают.
На мой взгляд, в Inside the NBA просто поливают всех помоями. Никакого анализа. Это отличное шоу, но мне очень хочется вернуться к анализу нынешнего баскетбола.
Мне хочется попробовать сблизить болельщиков и игроков НБА. Рассказать о сложностях в расписании, хороших и плохих матчах.
Я не так давно закончил выступать сам, баскетбол быстро меняется, возникают новые тренды. Мой опыт поможет глубже понять происходящее», – заключил Гриффин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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