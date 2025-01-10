Блэйк Гриффин об отказе от подписания контракта с чемпионским «Бостоном»: «Выходил на площадку, но не мог сделать то, что хочу»

Блэйк Гриффин объяснил отказ от подписания контракта с чемпионским «Бостоном».

«Селтикс» готовы были вернуть форварда в команду, но тот решил завершить карьеру в НБА .

«У меня было девять операций за карьеру. После каждой операции восстановление занимает немного больше времени.

После последней – и это было заметно – я выходил на площадку, но не мог сделать то, что хочу. Я все понимал и видел, как это должно было произойти, но не мог сделать то, что хотел. Это болезненная ситуация», – признался Гриффин .