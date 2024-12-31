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Разыгрывающий Кендрик Перри останется в «Уникахе» до 2027 года

«Уникаха» продлила Кендрика Перри.

Американский защитник (32 года, 185 см) останется в испанском клубе до 2027 года. Перри набирает 10,3 очка и 4,2 передачи в матчах чемпионата Испании.

Баскетболист проводит 3-й сезон в «Уникахе».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Уникахи»
Кендрик Перри
logoчемпионат Испании
logoУникаха
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