Разыгрывающий Кендрик Перри останется в «Уникахе» до 2027 года
«Уникаха» продлила Кендрика Перри.
Американский защитник (32 года, 185 см) останется в испанском клубе до 2027 года. Перри набирает 10,3 очка и 4,2 передачи в матчах чемпионата Испании.
Баскетболист проводит 3-й сезон в «Уникахе».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Уникахи»
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