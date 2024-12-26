Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл, Ив Мисси и Джейлен Уэллс возглавляют список

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Джаред Маккейн выбыл из рейтинга после операции. Далтон Кнехт покинул десятку из-за невыразительного выступления в последних матчах (рейтинг составлен без учета рождественских игр).

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25: