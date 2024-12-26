Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл, Ив Мисси и Джейлен Уэллс возглавляют список
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Джаред Маккейн выбыл из рейтинга после операции. Далтон Кнехт покинул десятку из-за невыразительного выступления в последних матчах (рейтинг составлен без учета рождественских игр).
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Стефон Касл («Сан-Антонио», предыдущее место – 1);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 3);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 4);
Александр Сарр («Вашингтон», 5);
Зак Иди («Мемфис», 8);
Заккари Рисаше («Атланта», 6);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 7);
Тристан да Силва («Орландо»);
Аджай Митчелл («Оклахома»);
Джакобе Уолтер («Торонто»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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