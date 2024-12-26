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Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл, Ив Мисси и Джейлен Уэллс возглавляют список

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Джаред Маккейн выбыл из рейтинга после операции. Далтон Кнехт покинул десятку из-за невыразительного выступления в последних матчах (рейтинг составлен без учета рождественских игр).

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

  1. Стефон КаслСан-Антонио», предыдущее место – 1);

  2. Ив Мисси («Новый Орлеан», 3);

  3. Джейлен Уэллс («Мемфис», 4);

  4. Александр Сарр («Вашингтон», 5);

  5. Зак Иди («Мемфис», 8);

  6. Заккари РисашеАтланта», 6);

  7. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 7);

  8. Тристан да Силва («Орландо»);

  9. Аджай Митчелл («Оклахома»);

  10. Джакобе Уолтер («Торонто»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoДжакобе Уолтер
logoТристан да Силва
Аджай Митчелл
logoОклахома-Сити
logoНовый Орлеан
logoВашингтон
logoСан-Антонио
logoАлександр Сарр
logoОрландо
logoСтефон Касл
logoЗаккари Рисаше
logoКарлтон Кэррингтон
logoИв Мисси
logoТоронто
logoАтланта
Джейлен Уэллс
logoЗак Иди
logoМемфис
logoНБА
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