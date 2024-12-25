0

«1 очко, 0 подборов, 2-3 передачи». Дерон Уильямс представил, как бы он сейчас играл в НБА

Дерон Уильямс заявил, что набирал бы 1 очко, если бы играл сейчас в НБА.

- Если бы я дал тебе 10-дневный контракт прямо сейчас, как бы выглядели показатели Дерона Уильямса в твоем возрасте в НБА?

– 1 очко в среднем за матч. 1 подбор. Нет, 0 подборов. 2-3 передачи. У меня не работают колени, я не могу прыгать. Я не могу никого обыграть, я не могу никого остановить. Единственный плюс для меня – они теперь не играют в защите.

- Я думаю, что ты делал бы как минимум 8 передач и набирал бы как минимум 10 очков.

– Я бы не смог играть так долго. Я бы играл 2 минуты в конце матча. Болельщики скандировали бы мое имя, чтобы меня выпустили, – посмеялся 40-летний разыгрывающий.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт theScore в соцсети X
logoДерон Уильямс
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дерон Уильямс: «500 тысяч заставят кого угодно играть упорнее. И это немного печально»
316 декабря, 16:42
«Мы назовем это Летним бойцовским клубом». Дерон Уильямс предложил игрокам НБА способ решения конфликтов
522 сентября, 20:28
Дерон Уильямс о Кайри Ирвинге: «Самый мастеровитый игрок всех времен. Волшебник с мячом»
514 июля, 09:36
Самые катастрофические подписания в НБА XXI века
4323 августа 2023, 07:19
Рекомендуем
Главные новости
Крис Пол: «Нет лучшего места для игры в Рождество, чем Нью-Йорк»
2 минуты назад
«Айверсон, Роуз, Карри». Лу Уильямс считает, что Деррик Роуз заслуживает попадания в Зал славы
138 минут назад
Единая лига ВТБ. «Автодор» – ЦСКА, УНИКС сыграет с «Пармой»
48 минут назадLive
НБА. «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио», «Даллас» – «Миннесота», «Голден Стэйт» против «Лейкерс» и другие матчи
1355 минут назад
Евгений Богачев: «Алексей Швед не смог выиграть конкуренцию у американцев в Китае»
156 минут назад
«Не уверен, что нам нужна их угрюмая, неловкая энергия». Билл Симмонс считает, что «Вулвс» не заслуживает играть в Рождество
2сегодня, 14:27
Чендлер Парсонс: «Джеймс Харден и Норман Пауэлл заслуживают участия в Матче звезд больше, чем Стеф Карри»
4сегодня, 14:14
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» принимает «Енисей»
сегодня, 14:03Live
Киллиан Хэйс: «Были предложения из Евролиги и Еврокубка»
сегодня, 13:53
Прощание с Янисом Тиммой пройдет в пятницу в Риге
6сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Алекс Пойтресс: «Мне нравятся девушки-рэперы. Но это точно не музыка для раздевалки»
28 минут назад
«Нью-Йорк» планирует подписать двусторонний контракт с Мэттом Райаном
сегодня, 13:46
Бронни Джеймс: «Стал сильнее ментально, справляясь с травмами и психическими расстройствами»
6сегодня, 12:08
«Олимпиакос» оштрафован Евролигой на сумму 10 тысяч евро за скандирования болельщиков
сегодня, 11:27
О Джи Ануноби подарил всем одноклубникам по «Никс» очки виртуальной реальности Apple Vision Pro
1сегодня, 11:07Фото
Тони Джекири из ЦСКА поздравил с Новым годом в валенках
сегодня, 09:44Видео
Джамал Кроуфорд в хронологическом порядке перечислил тренеров, за которых играл по ходу 20-летней карьеры в НБА
сегодня, 05:57Видео
«Виллербан» на несколько месяцев потерял Мбайе Ндиайе из-за травмы колена
сегодня, 05:44
Андреас Пистиолис о матче с «Автодором»: «Учитывая обстоятельства, для нас это будет как финал»
сегодня, 05:25
«Майами» переведет Кешада Джонсона на стандартный двухлетний контракт
вчера, 21:06
Рекомендуем