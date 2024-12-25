«1 очко, 0 подборов, 2-3 передачи». Дерон Уильямс представил, как бы он сейчас играл в НБА
Дерон Уильямс заявил, что набирал бы 1 очко, если бы играл сейчас в НБА.
- Если бы я дал тебе 10-дневный контракт прямо сейчас, как бы выглядели показатели Дерона Уильямса в твоем возрасте в НБА?
– 1 очко в среднем за матч. 1 подбор. Нет, 0 подборов. 2-3 передачи. У меня не работают колени, я не могу прыгать. Я не могу никого обыграть, я не могу никого остановить. Единственный плюс для меня – они теперь не играют в защите.
- Я думаю, что ты делал бы как минимум 8 передач и набирал бы как минимум 10 очков.
– Я бы не смог играть так долго. Я бы играл 2 минуты в конце матча. Болельщики скандировали бы мое имя, чтобы меня выпустили, – посмеялся 40-летний разыгрывающий.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт theScore в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем