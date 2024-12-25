«1 очко, 0 подборов, 2-3 передачи». Дерон Уильямс представил, как бы он сейчас играл в НБА

Дерон Уильямс заявил, что набирал бы 1 очко, если бы играл сейчас в НБА.

- Если бы я дал тебе 10-дневный контракт прямо сейчас, как бы выглядели показатели Дерона Уильямса в твоем возрасте в НБА?

– 1 очко в среднем за матч. 1 подбор. Нет, 0 подборов. 2-3 передачи. У меня не работают колени, я не могу прыгать. Я не могу никого обыграть, я не могу никого остановить. Единственный плюс для меня – они теперь не играют в защите.

- Я думаю, что ты делал бы как минимум 8 передач и набирал бы как минимум 10 очков.

– Я бы не смог играть так долго. Я бы играл 2 минуты в конце матча. Болельщики скандировали бы мое имя, чтобы меня выпустили, – посмеялся 40-летний разыгрывающий.