Дуэйн Уэйд: «Мне нравятся «Селтикс». Они все еще настроены на борьбу»
Дуэйн Уэйд рад, что «Селтикс» начали сезон с затаенной обидой.
«Лучшее, что могло случиться с «Бостоном» после победы в чемпионате, это то, что произошло с Джейсоном Тейтумом на Олимпиаде. Это было не очень хорошо для него лично, но благодаря этому он и его партнеры по команде начали сезон с затаенной обидой.
Мне нравятся «Селтикс», потому что чемпионам редко удается найти мотивацию бороться за еще один титул. Они продолжают играть на том же уровне. Этим парням удалось сохранить команду, и они все еще настроены на борьбу», – сказал трехкратный чемпион НБА в составе «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал DwyaneWade
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