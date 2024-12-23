Джейсон Тейтум: «Главная цель – победа в чемпионате, а не получение MVP»

Джейсон Тейтум расставил приоритеты между личными достижениями и командой.

По словам лидера «Бостона», для него не первом месте командные задачи.

«У «Селтикс» собралась действительно хорошая команда, с большим количеством талантливых игроков. Я в такой ситуации, вероятно, не смогу показать такие же цифры, как некоторые другие парни в лиге. И меня это вполне устраивает, особенно с учетом того, что мы сделали в июне прошлого года. Именно это главная цель, а не получение MVP», – заявил Тейтум.

Лидер «кельтов» в субботу набрал рекордные для себя в сезоне 43 очка, а также 16 подборов и 10 передач в победном матче с «Чикаго», команда идет с результатом 22-6.