Джейсон Тейтум: «Главная цель – победа в чемпионате, а не получение MVP»
Джейсон Тейтум расставил приоритеты между личными достижениями и командой.
По словам лидера «Бостона», для него не первом месте командные задачи.
«У «Селтикс» собралась действительно хорошая команда, с большим количеством талантливых игроков. Я в такой ситуации, вероятно, не смогу показать такие же цифры, как некоторые другие парни в лиге. И меня это вполне устраивает, особенно с учетом того, что мы сделали в июне прошлого года. Именно это главная цель, а не получение MVP», – заявил Тейтум.
Лидер «кельтов» в субботу набрал рекордные для себя в сезоне 43 очка, а также 16 подборов и 10 передач в победном матче с «Чикаго», команда идет с результатом 22-6.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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